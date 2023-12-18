Российского пенсионера обвинили в изнасиловании трех детей

В Кронштадте 75-летний местный житель подозревается в надругательстве над тремя малолетними внуками. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, накануне мужчина подал заявление в местное отделение полиции на отчима своей супруги. Как признался россиянин, в 2022 году пенсионер стал надругаться над его несовершеннолетними детьми – трех, шести и десяти лет. В своем заявлении он подчеркнул, что сексуальное насилие над детьми продолжалось по настоящее время.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов организовали проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что в Ярославской области бывший директор детского центра получил тюремный срок за домогательства к 12-летней девочке.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге осудили местного жителя, который на протяжении 15 лет насиловал сестру своей жены. Уточняется, что в 2014 девушка родила от злоумышленника ребенка, в 2016 - второго, в 2020 – третьего.