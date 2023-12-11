В Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали годовалую девочку из-за огурца

В Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали годовалую девочку из-за огурца. Об этом сообщает портал 78.ru.

10 декабря 2023 года родители девочки вызвали скорую помощь. Посиневшего ребенка в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую больницу. Проведя тщательный осмотр, врачи обнаружили у нее инородное тело в дыхательных путях. На данный момент врачи пытаются спасти жизнь потерпевшей. Также выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что в Новосибирске в больнице женщине принесли новорожденного сына с синим лицом и висящей рукой. Местной жительнице сообщили, что младенец мог получить травму при родах. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что подросток из Курска сбежал из дома и перелез через границу ради шенгена.