Подросток из Курска сбежал из дома и перелез через границу ради шенгена, об этом сообщает mk.ru.

15-летний школьник решил сбежать от родителей в Европу. Мальчик отправился в Багратионовск - приграничный с Польшей город в Калининградской области.

Когда подросток подобрался к границе, он перелез через забор и оказался на территории Польши. Визы и разрешения от родителей у ребенка не было. Отмечается, что школьник сам обратился к удивленным польским пограничникам. Они отправили мальчика обратно в Россию.

Сейчас подросток находится в центре временного размещения в ожидании своих родителей.

Ранее мы писали о том, что ставропольская школьница познакомилась с мужчиной в Интернете и сбежала к нему в Калмыкию, чтобы выйти замуж. Впрочем, планам девочки не суждено было сбыться - в побег вмешались правоохранительные органы.