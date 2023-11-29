В новосибирской больнице женщине принесли новорожденного сына с синим лицом и висящей рукой

В новосибирской больнице 31-летней роженице принесли сына с синяком на все лицо и висящей рукой. Позже ей объяснили, что обе травмы ребенок мог получить при родах. Женщина написала обращение в Следственный комитет, Минздрав и прокуратуру.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

У 31-летней россиянки это были вторые роды: первому сыну 7 лет. В течение беременности она лежала на сохранении, а к концу срока столкнулась с высоким давлением и отеками.

Несколько раз женщина просила о кесаревом, но врачи отвечали, что его делают при массе ребенка более 4,5 кг. 29 августа ей сообщили, что пора рожать.

В родовом зале, кроме акушерок, никого не было, вспоминает женщина. Чтобы пациентка родила, ей давили на живот.

Роды длились 4,5 часа. Вечером медсестра сообщила, что у ребенка синяк на все лицо и плохо шевелится рука, но диагноз никто не назвал.

В итоге синяк прошел, а с рукой до сих пор проблемы. Сейчас малышу три месяца.

«Ему поставили диагноз «парез Дюшена-Эрба»: у сына не поднималась рука, шевелились только пальчики», - сообщила женщина изданию.

Ей объяснили, что травмы могли быть получены при родах: сначала ребенок застрял головой, поэтому появился синяк, потом – плечом, и травмировалась рука.

Женщина хочет выяснить, почему мальчик так сильно пострадал в больнице.

Ранее сообщалось, что в Омской области родители придавили новорожденную дочь во сне, и она задохнулась. Ребенок лежал в постели родителей посередине кровати.