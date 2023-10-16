В Петербурге в лицо мужчине плеснули кипятком

Жителя Московского района Санкт-Петербурга госпитализировали с ожогами кипятком. Пострадавшего привезли в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе с термическими травмами правой стороны лица и плеча.

По данным издания Фонтанка, медики оказали необходимую помощь 23-летнему пациенту. Его состояние оценили как удовлетворительное.

При этом сам пострадавший не смог объяснить при каких условиях получил ожоги. Сначала он сообщил, что в него плеснули кипятком на Кадетской линии в «Вавилов Лофте». Позже он изменил показания и предположил, что инцидент произошел возле его дома. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Ранее мы писали, что 63-летняя жительница подмосковного Одинцово перепутала краны с горячей и холодной водой в сауне и получила ожоги. Женщина умерла в реанимации. Бывший муж, который находился в этот момент вместе с пострадавшей, не смог вспомнить адрес сауны.

Также мы сообщали, что житель Хабаровска предстанет перед судом за убийство супруги с особой жестокостью — мужчина облил женщину бензином и поджег. Через несколько дней она скончалась от ожогов в больнице.