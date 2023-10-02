Погибла от ожогов в больнице: мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство супруги
В Хабаровске местная жительница сгорела заживо после ссоры с мужем .
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Житель Хабаровска в скором времени предстанет перед судом за убийство супруги с особой жестокостью — мужчина облил женщину бензином и поджег. Через несколько дней она скончалась от ожогов в больнице, передает РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование в отношении 41-летнего хабаровчанина по уголовному делу об убийстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против злоумышленника, который после ссоры с женой на дачном участке в селе Черная речка облил ее бензином и поджег.
В результате нападения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась спустя несколько дней после госпитализации. Муж погибшей находится в СИЗО. В скором времени глава семейства ответит перед законом — уголовное дело с его участием будет рассматривать Хабаровский краевой суд.
Ранее похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. Местный житель повздорил с сестрой, после чего облил ее бензином и поджег.