Погибла от ожогов в больнице: мужчина предстанет перед судом за жестокое убийство супруги

Житель Хабаровска в скором времени предстанет перед судом за убийство супруги с особой жестокостью — мужчина облил женщину бензином и поджег. Через несколько дней она скончалась от ожогов в больнице, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов закончили расследование в отношении 41-летнего хабаровчанина по уголовному делу об убийстве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против злоумышленника, который после ссоры с женой на дачном участке в селе Черная речка облил ее бензином и поджег.

В результате нападения женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась спустя несколько дней после госпитализации. Муж погибшей находится в СИЗО. В скором времени глава семейства ответит перед законом — уголовное дело с его участием будет рассматривать Хабаровский краевой суд.

Ранее похожий случай произошел в Нижнем Новгороде. Местный житель повздорил с сестрой, после чего облил ее бензином и поджег.