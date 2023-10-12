Россиянка умерла после того, как сходила в сауну с бывшим мужем

63-летняя жительница Одинцово перепутала краны с горячей и холодной водой в сауне и получила множественные ожоги. Женщина умерла в реанимации.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ.

Женщина находилась в сауне с бывшим мужем. Как сообщил изданию информированный источник со ссылкой на слова мужчины, она перепутала краны, вследствие чего полился кипяток.

Россиянка получила ожоги лица и тела. Она была доставлена в реанимацию: у пациентки заподозрили инсульт и нашли множественные ожоги. Врачи не смогли спасти ей жизнь – 11 октября женщина умерла.

Предстоит выяснить обстоятельства ее гибели. Бывший муж не помнит, где находилась сауна, в которой все случилось.

Ранее сообщалось, что 95-летняя петербурженка заживо сварилась в ванне. Женщина налила горячую воду и погрузилась в нее – оказалось, что в ванне кипяток. Она не хотела мыться при такой температуре и попыталась выбраться, но в силу возраста не смогла перелезть через бортик.