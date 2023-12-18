В Петербурге упавшая с крыши сосулька убила дворника

В Санкт-Петербурге мужчина, работавший дворником, погиб из-за падения на него сосульки и снежных масс с крыши. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, 31-летний житель северной столицы умер на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы. Около десяти утра 18 декабря он проходил мимо многоквартирного дома, когда на него с большой высоты упал кусок льда. Предварительно, произошло это из-за неочищенной крыши здания.

В итоге мужчина получил смертельную травму головы и скончался на месте. Сейчас на месте его гибели работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Москве оконная рама упала с 20 этажа на женщину и ее годовалого ребенка. Оба получили телесные повреждения, но остались живы.

Также недавно в Петербурге пенсионерка и шестилетняя девочка оказались в больнице из-за падения наледи. У пострадавших зафиксировали травмы головы.