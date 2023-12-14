В Петербурге пенсионерка и ребенок оказались в больнице из-за падения наледи

В Санкт-Петербурге 74-летняя местная жительница попала в больницу из-за падения наледи. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника, ЧП произошло накануне днем. По словам пострадавшей, она проходила по улице Подрезова, однако на нее упала наледь с крыши. В результате пенсионерку доставили в Мариинскую больницу, где медики зафиксировали у нее травмы головы. Сразу после оказания медицинской помощи россиянку отправили домой.

Ближе к 20:00 того же дня в детской больнице с аналогичными травмами оказалась шестилетняя девочка. Во время пребывания на улице на нее рухнула шапка снега. Уточняется, что вместе с травмами головы у ребенка зафиксировали простуду. К настоящему времени ее также отпустили домой.

Ранее мы писали, что в Тюменской области главврач больницы сломал челюсть посетителю, пытавшемуся предотвратить конфликт между медиком и супругом женщины, потерявшей ребенка при родах.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге ребенок выпил жидкость для снятия лака и попал в больницу с ожогами.