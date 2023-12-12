В Петербурге у пенсионера остановилось сердце во время поездки на такси

В Санкт-Петербурге местный житель скончался от остановки сердца в такси. Об этом пишет Фонтанка.

По данным источника, ЧП произошло 12 декабря на площади Ломоносова. На заднем сидении машины такси у 65-летнего петербуржца остановилось сердце. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции. Другие детали и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 70-летняя местная жительница замерзла насмерть в контейнерном боксе. Примечательно, что россиянке принадлежала двухкомнатная квартира на Индустриальном проспекте, однако она была захламлена бытовым мусором.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии госпитализировали годовалую девочку из-за огурца.