В Петербурге пенсионерка умерла от холода в контейнере

В Санкт-Петербурге 70-летняя местная жительница замерзла насмерть в контейнерном боксе. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, контейнерный бокс располагался на территории автобусного парка в Красногвардейском районе города. Пенсионерка жила в нем со своей совершеннолетней дочерью с весны текущего года. С наступлением холодов пожилая россиянка стала регулярно болеть, чувствовала недомогание.

Накануне дочь пенсионерки обратилась к работникам автопарка, чтобы те вызвать скорую помощь для матери, которой вновь почувствовала себя плохо. Прибывшие врачи установили, что пожилая женщина скончалась от обморожения, поскольку бокс не отапливался.

Позднее о ЧП стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Выяснилось, что у семьи в собственности есть двухкомнатная квартира на Индустриальном проспекте, однако она захламлена бытовым мусором.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области двое школьников залезли в дом и издевались над одинокой пенсионеркой.