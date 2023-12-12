В Петербурге пенсионерка умерла от холода в контейнере
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В Санкт-Петербурге 70-летняя местная жительница замерзла насмерть в контейнерном боксе. Об этом пишет 78.ru.
По данным источника, контейнерный бокс располагался на территории автобусного парка в Красногвардейском районе города. Пенсионерка жила в нем со своей совершеннолетней дочерью с весны текущего года. С наступлением холодов пожилая россиянка стала регулярно болеть, чувствовала недомогание.
Накануне дочь пенсионерки обратилась к работникам автопарка, чтобы те вызвать скорую помощь для матери, которой вновь почувствовала себя плохо. Прибывшие врачи установили, что пожилая женщина скончалась от обморожения, поскольку бокс не отапливался.
Позднее о ЧП стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Выяснилось, что у семьи в собственности есть двухкомнатная квартира на Индустриальном проспекте, однако она захламлена бытовым мусором.
Ранее мы писали, что в Новосибирской области двое школьников залезли в дом и издевались над одинокой пенсионеркой.