В Петербурге трехлетняя девочка получила разрыв селезенки на прогулке в детсаду

В Петербурге трехлетнюю девочку госпитализировали из детского сада. Во время утренней прогулки у нее произошел разрыв селезенки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации источника, ребенок гулял вместе с другими детьми в дошкольном учреждении. Заведующая детсада рассказала, что девочка неудачно легла на край горки. После этого она почувствовала боль и пожаловалась воспитателям.

Сотрудники детского сада вызвали скорую помощь. Приехавшие медики приняли решение экстренно госпитализировать ребенка. Отмечается, что у малышки произошло кровоизлияние в брюшную полость. В больнице ее поместили в реанимацию. На данный момент она находится в тяжелом состоянии. Другие подробности пока не уточняются.

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