Укус шмеля обернулся для жительницы Башкирии инфарктом. Об этом стало известно из соцсетей.

Медики из Башкирии диагностировали у женщины жуткие последствия после укуса шмеля. Главврач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов рассказал, что у пострадавшей случился инфаркт.

«Пациентку в руку укусил шмель, в результате возникла сильная аллергическая реакция. В течение четырех часов состояние ухудшилось: к вышеописанным признакам добавились жгучие боли в груди», — заявил он.

Женщине в итоге провели экстренную операцию — боли в области сердца ушли, а ее состояние стабилизировалось. Сейчас ее выписали из больницы.

Врач объяснил, что такая реакция организма на укус является следствием редкого синдрома Коуниса — состояния, при котором тяжелая аллергическая реакция спровоцировала выброс ацетилхолина, что явилось причиной спазма коронарных артерий.

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