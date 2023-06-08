В Ленобласти восьмиклассница попала в реанимацию, попив из бутылки незнакомого подростка

В Ленобласти восьмиклассница попала в реанимацию, попив из пластиковой бутылки неизвестного подростка. Девочке диагностировали отравление неизвестными наркотиками.

Инцидент произошел в скейт-парке 7 июня в районе 22:00. 14-летняя девочка была там с друзьями.

В какой-то момент к ним присоединился неизвестный парень. Он дал школьнице попить из своей бутылки. Никто из присутствующих не обратил внимание на этикетку.

Тут же девочке стало плохо, она потеряла сознание. Незнакомый парень исчез. Школьнице вызвали скорую, ее отправили в реанимацию, сообщает Telegram-канал SHOT. Парня, угостившего девочку неизвестным веществом, ищет полиция.

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