Производитель сидра мог не знать, что поставщик перепутал канистры и отправил не тот спирт

Производитель сидра, от которого скончались 28 человек и пострадали более 70, мог не знать, что за спирт добавляет в напиток. Не исключено, что поставщик перепутал канистры.

Соответствующую версию выдвинула эксперт-химик Анна Козарез.

«Нельзя исключать ситуацию, что поставщик перепутал, и вместо этилового направил покупателю метиловый спирт и этиленгликоль…», - сказала она.

Оба вещества входят в состав «незамерзайки» и «омывайки». В данном случае получить один спирт вместо другого невозможно, «а вот перепутать канистры, если поставщик производил оба продукта – могли», отметила специалист в разговоре с сайтом kp.ru.

В случае с отравлением людей она считает, что вина полностью лежит на производителе: он добавлял в напиток непроверенный спирт. Вины государства или Роспотребнадзора нет.

Эксперт считает, что следует снять мораторий на проверки пищевых предприятий. В данном случае речь идет о здоровье людей.

В ситуации с опасным сидром неладное можно было заподозрить по одной этикетке. Там не было указания, какой спирт содержится в напитке.

Ранее врач-нарколог объяснил массовое отравление алкоголем в России.