В Петербурге школьницу госпитализировали с надрывом селезенки после конфликта с одноклассником

В Санкт-Петербурге восьмиклассницу госпитализировали после того, как на нее неожиданно напал одноклассник. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, ЧП произошло в одной из школ Северной столицы. Подросток ударил кулаком в живот одноклассницу. Школьница рассказала, что действие мальчика стало неожиданностью, поскольку раньше у них не было конфликтов.

Несовершеннолетняя вернулась домой и сначала ничего не рассказала родителям. В больницу ее отвезли только ближе к полуночи.

Медики заявили о тяжелом состоянии школьницы. Руководство школы пока никак не комментировало произошедшее.

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