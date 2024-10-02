Пострадали десятки человек: парень распылил перцовые баллончики в российском скейт-парке

В скейт-парке Кирова 25-летний парень распылил два перцовых баллончика. В тот момент там находились на тренировке дети.

Как сообщает 360.ru, распыливший баллончик парень преследует из-за безответной любви девушку, которая работает директором скейт-парка. На кадрах она кричит, чтобы он ушел, но агрессор в ответ сказал, что девушка сломала его смартфон.

«Тут дети, уйди!», — закричала она.

В результате случившегося пострадали несколько десятков человек. Большинство из них — дети. Скейт-парк закрылся на два дня.

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