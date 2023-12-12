В Петербурге ребенок выпил жидкость для снятия лака и попал в больницу с ожогами

В Санкт-Петербурге оставшаяся без присмотра взрослых трехлетняя девочка взяла жидкость для снятия лака и попробовала ее на вкус. Родители сразу же вызвали скорую помощь, прибывшие медики приняли решение госпитализировать ребенка.

В больнице имени Филатова у пострадавшей диагностировали химические ожоги ротовой полости и пищевода. Врачи оценивают состояние девочки, как средней степени тяжести.

В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются, идет проверка, сообщает РЕН ТВ.

Ранее мы писали, что что жительница Санкт-Петербурга перепутала лекарства и случайно напоила заболевшего сына йодом вместо сиропа от кашля. Школьнику потребовалась срочная помощь врачей из-за невнимательности матери.

Также сообщалось, что в Петербурге госпитализировали восьмимесячную девочку с ожогами кипятком. По словам матери ребенка, она случайно опрокинула на нее стакан с чаем.