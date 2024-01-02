В Москве полицейскому разорвало лицо новогодним фейерверком

В Москве полицейский серьезно пострадал из-за новогоднего фейерверка. Ему разорвало лицо. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 39-летний инспектор ГИБДД по ЮАО 1 января отдыхал вместе с друзьями и праздновал наступление 2024 года. Около 16 часов компания решила выйти во двор и запустить салют. Однако все пошло не по плану. Пиротехника выстрелила не вверх, как должна была, а в бок и попала прямо в лицо полицейскому, стоявшему неподалеку.

После случившегося мужчину пришлось экстренно госпитализировать. В больнице ему диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, кровоизлияние и контузию глаза. На данный момент он находится по-прежнему в тяжелом состоянии. За его жизнь борются медики.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье фейерверк стал причиной пожара. Искры от салюта достигли одного из балконов многоквартирного дома, в результате чего он начал гореть. На тот момент хозяев апартаментов не было дома.