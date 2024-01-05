15-летнему подростку оторвало пальцы машиной по приготовлению хинкали

В хинкальной в центре Санкт-Петербурга 15-летний подросток лишился пальцев. Об этом сообщает пресс-служба Педиатрического университета Северной столицы.

Отмечается, что ЧП произошло 3 января, когда юноша работал с машиной по приготовлению хинкали в заведении на Казанской улице. В результате юный петербуржец получил травму и оказался в медицинском учреждении с ампутацией двух пальцев.

Микрохирурги сформировали культи, выполнив кожную пластику местными тканями. В настоящий момент состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

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