15:23, 05 декабря 2023
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В Петербурге рабочие устроили массовую драку у «Лахта Центра»
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В Санкт-Петербурге на улице случилась массовая драка. Об этом пишет 78.ru.
По данным источника, ЧП произошло в Приморском районе. Участниками драки стали в том числе рабочие, некоторые из них были в униформах.
Драка прекратилась после того, как один из участников конфликта потерял сознание и упал на дорогу. На место вызвали скорую и полицейских.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.
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