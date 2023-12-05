В Петербурге рабочие устроили массовую драку у «Лахта Центра»

В Санкт-Петербурге на улице случилась массовая драка. Об этом пишет 78.ru.

По данным источника, ЧП произошло в Приморском районе. Участниками драки стали в том числе рабочие, некоторые из них были в униформах.

Драка прекратилась после того, как один из участников конфликта потерял сознание и упал на дорогу. На место вызвали скорую и полицейских.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося. О состоянии пострадавшего пока ничего неизвестно.

Ранее стало известно, что в одной из школ Кармаскалинского района Башкирии подросток ударил ножом одноклассника.

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