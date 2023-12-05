В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассника

В одной из школ Кармаскалинского района Башкирии подросток ударил ножом одноклассника. Об этом сообщает прокуратура региона.

ЧП произошло 4 декабря. Ученики поругались во время перемены. Сначала ссора была лишь в переписке в соцсети, однако позднее переросла в полноценную драку, в ходе которой один из школьников ударил второго ножом.

Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь, он был доставлен в больницу. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает.

По факту случившегося республиканская прокуратура организовала проверку. Надзорный орган планирует оценить действия школы и установить все причины, приведшие к ссоре между несовершеннолетними.

Позднее в МВД Башкирии пояснили, что конфликт двух подростков случился из-за девочки, которая учится в той же школе. По предварительной информации, семиклассник приревновал свою возлюбленную к другому учащемуся, вследствие чего решил нанести удар ножом.

Ранее в Подмосковье воспитательница трижды ударила детсадовца карандашом.