Россиянин откусил ухо товарищу за службу в Росгвардии

В Ростовской области мужчина откусил ухо бывшему росгвардейцу за то, что тот работал в органах. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.

По данным источника, накануне бывший сотрудник вневедомственной охраны распивал алкоголь вместе со своим ранее судимым другом. В какой-то момент между товарищами завязался конфликт из-за работы одного из них в органах, началась драка.

Через некоторое время в отделение полиции поступили два противоречащих друг другу заявления от участников ссоры. Как признался экс-росгвардеец, друг накинулся на него и стал душить, после чего откусил ему часть уха. В то же врем его друг утверждает, что инициатором конфликта стал бывший силовик.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Талдомском городском округе Московской области мужчина откусил ухо другу в результате конфликта. Теперь пострадавший требует от агрессивного товарища компенсацию в размере 350 тысяч рублей.