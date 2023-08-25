В Петербурге пятимесячная девочка умерла, захлебнувшись рвотой

В Санкт-Петербурге шестимесячная девочка погибла по недосмотру матери. Ребенок захлебнулся рвотными массами. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По информации источника, малышку нашли мертвой в квартире в Московском районе города. Все произошло в ночь с 23 на 24 августа. Многодетная мать покормила маленькую дочь, а после оставила ее одну. Предварительно, в этот момент ребенок подавился рвотой и скончался.

Как стало известно, семья погибшей девочки многонациональная. Ее мама россиянка, а папа гражданин Великобритании. У них также есть дети трех и пяти лет.

Ранее в Екатеринбурге мужчина, отличавшийся неадекватным поведением, обстрелял семью с ребенком во время праздничного салюта на 300-летии города. Примечательно, что изначально конфликт произошел у злоумышленника с другим местным жителем. В итоге отец с дочерью получили ожоги. После произошедшего пострадавшие написали заявление в полицию.

Также в Химках ребенок попал в реанимацию после того, как отец кинул в него рацию. В тот момент малыш катался на качелях.