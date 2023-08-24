Разрыв селезенки и кровотечение: отец бросил рацию в сына и свалил с качелей

В Подмосковье отец бросил в сына рацию, когда тот катался на качелях. В результате падения ребенок получил травмы и оказался в реанимации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, все произошло 23 августа во время прогулки на детской площадке в Химках. Папа с сыном гуляли, а в какой-то момент семилетний ребенок захотел покататься на качелях. Когда он сидел, мужчине неожиданно пришло в голову бросить рацию прямо в ребенка.

«В какой-то момент папа кинул устройство прямо в сына – малыш слетел с качелей и получил серьезные травмы. Остается неизвестным, зачем родственник швырнул ему рацию», – отмечает источник.

Мальчику потребовалась помощь врачей, он был доставлен в больницу. Сообщается, что ребенок находится в реанимации, у него разрыв селезенки и внутреннее кровотечение.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали о том, как в Туве отец убил новорожденного сына на глазах матери, дважды бросив его на пол. По версии следствия, 2 августа между мужчиной и его супругой, являвшимися родителями, произошла крупная ссора. Во время нее, не справившись с эмоциями, россиянин на глазах у оппонентки схватил младенца, после чего кинул его на пол. Матери малыша удалось спасти жизнь мальчика, подхватив его налету. Однако через мгновение отец вновь схватил сына и еще раз бросил.