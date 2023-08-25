В Екатеринбурге обстреляли семью с ребенком во время праздничного салюта

В Екатеринбурге во время празднования 300-летия города мужчина, отличавшийся неадекватным поведением, обстрелял семью с маленьким ребенком, пока жители смотрели на праздничный салют. Об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

По информации источника, все произошло возле ТЮЗа. В огромной толпе пострадавшие стояли рядом с шумной компанией, член которой сначала просто их задирал, а потом начал стрелять. Сначала он попал в мужчину, а затем намеревался навредить и его супруге, направив на нее дуло. Однако очевидцам удалось его остановить.

Злоумышленника оперативно задержали, а оружие у него изъяли. Примечательно, что пистолет был газовый. Все члены семьи после праздника отправились в отделение, где написали заявление и зафиксировали побои. У ребенка и отца есть подозрения на химические ожоги.

Как уточнили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга изданию E1.ru, изначально конфликт у нападавшего мужчины произошел не с семьей, а совсем с другим местным жителем. Он не планировал причинять вред супругам и их дочери.

Ранее в Липецке агрессивный мигрант напал на женщину. Его задержали сотрудники Росгвардии.