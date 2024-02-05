В Петербурге пятилетний мальчик упал с трехъярусной кровати и попал в реанимацию

В Петербурге пятилетний ребенок упал с трехъярусной кровати и после этого оказался в реанимации. Сейчас состояние мальчика оценивается как тяжелое. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, малыш пострадал 4 февраля. Находясь дома на проспекте Александровской фермы, он забрался на третий ярус кровати, но не смог там удержаться. Сорвавшись, он получил тяжелые травмы, из-за чего его пришлось госпитализировать.

В больнице ребенка сразу же поместили в отделение реанимации. Сообщается, что у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и различные повреждения, которые характерны для падения с высоты. На данный момент врачи делают все возможное, чтобы помочь мальчику. Информации об улучшении его состояния пока не поступало.

Ранее в Петербурге шестилетний мальчик оказался в больнице с отравлением. Известно, что он съел несколько стеблей ядовитой диффенбахии. Его состояние оценивается как среднее.

Также недавно в Уфе десятилетняя девочка умерла от ветрянки на восьмой день лечения дома. Изначально мама ребенка думала, что у него обычная простуда.