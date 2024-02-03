Пренебрегли советом медиков: третьеклассница умерла на восьмой день лечения от ветрянки дома

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти десятилетней девочки в Уфе. Ребенок болел ветрянкой, а на восьмой день лечения дома его самочувствие резко ухудшилось, передает Telegram-канал Mash.

Школьнице стало плохо еще 23 января. В тот день у нее поднялась температура и начался сильный кашель. Мама ребенка подумала, что у того обычная простуда, и занялась сама лечением дочери.

В последний день месяца несовершеннолетней стало еще хуже. Девочку доставили в больницу, но она отказалась проходить там лечение. Мать, поговорив с дочерью, заняла такую же позицию.

А на следующий день школьнице вновь стало плохо. Однако помочь девочке уже не удалось, она скончалась по дороге в медучреждение. Впоследствии стало известно, что у ребенка была ветряная оспа.

Ранее в Красноярском крае трехлетний ребенок скончался после употребления домашней котлеты. Ее мясо оказалось слишком пересоленным.