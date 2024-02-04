Опубликовано 04 февраля 2024, 17:38
1 мин.
Съел несколько стеблей ядовитой диффенбахии: шестилетний мальчик оказался в больнице с отравлением
В Петербурге шестилетний мальчик съел комнатное растение и оказался в больнице .
© Freepik
В Северной столице врачи оказывают необходимую помощь шестилетнему пациенту, который отравился комнатным растением. Сейчас несовершеннолетний находится в хирургическом отделении, передает Фонтанка.
Мальчик почувствовал себя плохо сегодня, 4 февраля. Находясь дома в Петроградском районе, ребенок съел несколько стеблей ядовитой диффенбахии. Через некоторое время дошкольник почувствовал себя плохо.
В итоге несовершеннолетнему потребовалась экстренная помощь врачей. Его доставили в одну из детских больниц Северной столицы. У него диагностировали острое отравление. Сейчас его состояние оценивается как среднее.
Ранее в Башкирии семья с двумя детьми отравилась угарным газом. Несовершеннолетние после случившегося попали в реанимацию.