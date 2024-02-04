Съел несколько стеблей ядовитой диффенбахии: шестилетний мальчик оказался в больнице с отравлением

В Северной столице врачи оказывают необходимую помощь шестилетнему пациенту, который отравился комнатным растением. Сейчас несовершеннолетний находится в хирургическом отделении, передает Фонтанка.

Мальчик почувствовал себя плохо сегодня, 4 февраля. Находясь дома в Петроградском районе, ребенок съел несколько стеблей ядовитой диффенбахии. Через некоторое время дошкольник почувствовал себя плохо.

В итоге несовершеннолетнему потребовалась экстренная помощь врачей. Его доставили в одну из детских больниц Северной столицы. У него диагностировали острое отравление. Сейчас его состояние оценивается как среднее.

Ранее в Башкирии семья с двумя детьми отравилась угарным газом. Несовершеннолетние после случившегося попали в реанимацию.