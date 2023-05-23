В Петербурге пропала 42-летняя иностранка, которая приехала продать почку из-за долгов

В Санкт-Петербурге пропала 42-летняя женщина, которая приехала в Северную столицу, чтобы продать почку. Отмечается, что она является гражданкой Узбекистана. Об этом сообщается на портале 78.ru.

По данным источника, иностранка прибывала в Петербург еще 8 марта, а с 24 числа того же месяца перестала выходить на связь. Сестра заподозрила неладное и стала ее разыскивать. Родственница прилетела в Северную столицу, но следы пропавшей женщины обнаружены не были.

Близкие отмечают, что гражданка Узбекистана решилась на продажу почки из-за долгов. Никто не знает, в какую клинику она планировала обратиться. На родине ее ждет муж.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге были найдены «похитители», силой затолкавшие мужчину в машину. Напомним, что 16 мая неизвестные силой усадили в машину мужчину и увезли. Свидетелем данного инцидента стал местный житель, который снимал происходящее на видео. Сейчас выяснилось, что же на самом деле случилось на улице Родонитовая.

Еще один случай произошел на Урале. Там жена через четыре года после смерти мужа узнала об изъятии у него органов.