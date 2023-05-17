На Урале врачи изъяли у мужчины органы и не сообщили об этом жене

В Нижнем Тагиле женщина похоронила мужа, а через четыре года узнала, что из его тела изъяли органы. Светлана (имя изменено) не подозревала, что ее супруг Андрей невольно стал донором, у него забрали печень и почки. Об этом сообщается на портале E1.RU.

Женщина считает, что мужа можно было спасти еще в 2018 году. А после смерти у нее должны были взять разрешение на трансплантацию. Теперь она требует, чтобы эксперты изучили, качественно ли оказали помощь Андрею и законным ли путем изъяли у него органы.

Супруг героини материала умер в 2018 году. Он получил на рабочем месте травму – ударился головой о металлическую балку. После сильнейшего кровотечения оказался в больнице, там наложили швы и отпустили домой с больничным. Через несколько недель он начал страдать от сильных головных болей. Однажды среди ночи он неожиданно встал с кровати, тогда появились первые признаки инсульта. Мужчина решил попить воды, встал и еле волочил ногу. Стакан он уже взять не смог.

Скорая помощь забрала Андрея, а после было проведено МРТ. Диагноз – геморрагический инсульт. На следующий день ему стало хуже. Женщина просила перевезти супруга в Екатеринбург, но ей посоветовали оставить его в покое, а из областной больницы уже пришел отказ.

На следующий день пациента все же экстренно перевезли в СОКБ № 1, но уже ничем не смогли помочь. Безутешной жене сообщили, что ее муж умер. Светлана подчеркивает, что в свидетельстве о смерти была указана причина: «Другое внутримозговое кровоизлияние».

Четыре года после потери мужа женщина провела в постоянной работе и уходе за детьми. Ее боль так и не утихла. Хуже стало тогда, когда она увидела выписку из истории болезни Андрея. В документах была информация о том, что после смерти у мужчины изъяли печень и почки. Но супругу ни о чем не предупредили.

Женщина задается вопросом, почему мужа все-таки увезли в Екатеринбург, если понимали, что ему уже не помочь.

«И почему он умер в ту же ночь, когда его привезли в областную больницу? У меня были подозрения, что его увозили уже с целью трансплантации. И я решила запросить выписку из истории болезни, где подтвердилось, что у мужа были изъяты печень и почки», – поделилась женщина.

Жительница обратилась к юристу и хочет, чтобы эксперты проверили, качественно ли ее мужу оказали помощь и законно ли изъяли органы.

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