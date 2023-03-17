В Петербурге полуторогодовалый ребенок сбежал от бабушки на прогулку и выпал с третьего этажа

На юге Санкт-Петербурга 17 марта произошло ЧП. Маленький мальчик, которому скоро исполнится два года, выпал с третьего этажа многоквартирного дома. Об этом стало известно изданию Фонтанка.

Инцидент произошел на улице Турку в первой половине дня. Ребенок сидел с 53-летней бабушкой, но в какой-то момент женщина отвлеклась, и малыш решил отправиться на поиски приключений. Он выбежал в парадную, а после случилось несчастье – мальчик выпал из окна третьего этажа.

Полуторогодовалого малыша доставили в детскую больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него множественные травмы и переломы. Полиция на данный момент выясняет все обстоятельства дела. Уже сейчас известно, что пострадавший ребенок рос в неполной семье, так как его родители не живут вместе. Расследование продолжается.

Ранее в городе Кемерово скончалась 15-летняя девочка. Подросток умер на уроке хореографии. Об инциденте не так много информации, так как в местной школе искусств отказываются комментировать произошедшее. Известно лишь, что у ребенка была болезнь – астма. Но что именно произошло на танцах, выясняется.

Также накануне появились подробности таинственной смерти стюардессы, найденной повешенной в собственной квартире. Тело висело на смесителе, рядом лежали бинты, а дверь была не заперта. По предварительной информации, девушка могла не сама свести счеты с жизнью.