Умершая в Химках стюардесса была любовницей пилота и собиралась всё рассказать жене

Стюардесса, которую нашли мертвой в съемной квартире в Химках, перед гибелью собиралась рассказать жене пилота об их отношениях.

Соответствующие подробности привел Telegram-канал Shot. По данным источника, подруги считают пилота так или иначе причастным к смерти девушки.

Выяснилось, что у него была семья. При этом несколько лет мужчина встречался с любовницей.

Близкая подруга сообщила, что погибшая жаловалась на унижения со стороны мужчины и слежку: он смотрел за перемещениями девушки через геолокацию телефона.

Незадолго до смерти бортпроводница хотела рассказать всё жене пилота, однако встреча не состоялась.

Ранее мы рассказывали, что тело 28-летней стюардессы нашла ее коллега по работе. Она без проблем зашла в квартиру – дверь в жилище была не заперта. Оказалось, что девушка умерла около недели назад.