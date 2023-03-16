15-летняя девочка умерла на уроке хореографии в кемеровской школе искусств

В городе Кемерово 15-летняя девочка-подросток умерла во время урока хореографии. Инцидент произошел в местной школе искусств. О подробностях сообщает NGS42.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информации о произошедшем не так много. Ребенку было всего 15 лет. Она занималась в школе искусств. О здоровье известно только то, что у подростка была астма. На данный момент сотрудники Следственного комитета выясняют, что именно случилось.

Корреспонденты издания связались с детской школой искусств, но там не прокомментировали случившееся. Сотрудники ответили, что не могут сейчас разговаривать и положили трубку.

Ранее мы писали о том, как в Казани девушка на ходу выпала из такси на оживленную проезжую часть и попала на видео. Произошедшее 15 марта на Ленинской дамбе в столице Татарстана заснял видеорегистратор, установленный в автомобиле одного из свидетелей.

В ролике видно, что прямо на ходу в какой-то момент девушка открывает дверь транспортного средства и выпадает из него на асфальт. К счастью, пассажирка такси осталась жива. Водители, заметив ее, тут же остановились и поспешили ей на помощь.