В Петербурге пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла

В Санкт-Петербурге пожилая женщина случайно обварилась кипятком, когда принимала ванну. В итоге пенсионерка получила ожоги почти 50 процентов тела.

По данным Фонтанки, пострадавшую экстренно госпитализировали. Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе почти неделю боролись за жизнь 91-летней пациентки, однако спасти ее не удалось.

Отмечается, что ситуацию усугубил преклонный возраст пенсионерки, а также наличие у нее хронических болезней.

Как отмечается в сообщении, пострадавшая получила ожоги вечером в понедельник, 10 февраля, а 15 февраля она скончалась.

Ранее жительницу Тюмени приговорили к ограничению свободы на год за гибель двухлетнего сына. Женщина случайно облила ребенка кипятком, а потом пыталась самостоятельно вылечить и не обращалась к врачам.

Также сообщалось, что в Москве девятилетнюю школьницу госпитализировали со съемок «Ералаша». Она получила ожог от лопнувшей трубы отопления.