На ногу хлынул кипяток: школьницу госпитализировали со съемок «Ералаша» в Москве

В Москве девятилетнюю школьницу госпитализировали со съемок «Ералаша». Она получила ожог от лопнувшей трубы отопления.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, накануне в киностудии на Сергея Эйзенштейна проходили съемки очередного выпуска юмористического журнала. Девочка в перерыве зашла в гримерку и случайно наступила на пластиковую трубу отопления, которая в итоге переломилась: кипяток хлынул прямо на ногу ребенку.

В киностудию вызвали скорую помощь. Ребенка увезли в детскую поликлинику № 11. Ожог оказался небольшим — сейчас школьница находится под наблюдением врачей.

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