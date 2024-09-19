Занималась самолечением: мать облила кипятком двухлетнего сына, от чего тот умер спустя пару дней

Жительницу Тюмени приговорили к ограничению свободы на год за гибель двухлетнего сына. Женщина случайно облила ребенка кипятком, а потом пыталась самостоятельно вылечить, передает Ura.ru со ссылкой на источник.

Россиянка допустила трагичную оплошность во время стирки. Она заливала кипяток в машинку и случайно облила сына. У мальчика появились ожоги, но мать не поспешила обратиться в больницу за помощью.

Вместо этого тюменка занялась самолечением ребенка: мазала мазью, давала обезболивающие препараты. Через пару дней женщина все же вызвала скорую помощь, но чуть позже несовершеннолетний скончался. Мать признала свою вину. На суде также выяснилось, что россиянка беременна и у нее есть еще один ребенок.

Ранее в Москве 13-летняя девочка погибла от удара током в ванне с джакузи. Ее бездыханное тело обнаружила мать.