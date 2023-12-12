В Тюменской области главврач больницы сломал челюсть посетителю

В Заводоуковске Тюменской области главный врач больницы сломал челюсть посетителю, пытавшемуся предотвратить конфликт между медиком и супругом женщины, потерявшей ребенка при родах. Об этом сообщает 72.ru.

По данным источника, врачам не удалось спасти младенца — родственники погибшего ребенка были уверены, что медики неправильно приняли роды, вследствие чего новорожденный перестал дышать. Они также уточнили, что мать ребенка не хотели выпускать из медучреждения до тех пор, пока она не откажется от претензий к медикам.

Через некоторое время муж женщины зашел в кабинет к главврачу и решил выяснить, почему так долго не выписывают супругу. После чего медик вскочил с места и оттолкнул его. Товарищ россиянина попытался успокоить мужчин и встал между ними. В этот момент медик ударил его в челюсть, сломав ее.

В кабинете, где произошла стычка, отсутствовали камеры видеонаблюдения, из-за чего пострадавшему сложно доказать вину главврача. Впоследствии, по словам жителя Заводоуковска, ему на телефон поступило сообщение от друга медика с просьбой забрать заявление у полиции за денежную компенсацию. При этом сам врач, напротив, отметил, что первым на него с кулаками накинулся посетитель, поэтому он был вынужден ответить. Однако россиянин не сумел предоставить справку о телесных повреждениях.

В результате действия главврача расценили как самооборону и возбуждать уголовное дело отказались.

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