В Петербурге отец обвинил 32-летнего мужчину в изнасиловании дочери-инвалида

В Санкт-Петербурге отец 26-летней девушки с инвалидностью второй группы обратился в полицию и заявил, что его дочь изнасиловал 32-летний мужчина. Об этом сообщает Piter.tv.

По данным источника, преступление якобы произошло летом 2023 года. С насильником петербурженка с отставанием в развитии ранее знакома не была. При каких обстоятельствах произошла их встреча, пока неясно. Известно лишь то, что все случилось в Сертолово.

Полиция начала расследование по делу и выяснила, что, вероятно, напасть на девушку-инвалида мог мужчина, который зарегистрирован в Краснодаре. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Санкт-Петербурга пожаловался на школьника, который снял его сына в туалете. После ролик был выложен в социальных сетях.

Также мы писали о том, что в Свердловской области девятиклассник издевался на камеру над девушкой-инвалидом. Как стало известно, школьница неоднократно терпела издевки, но не обращалась за помощью, чтобы окончательно не стать изгоем среди сверстников.