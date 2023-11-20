Над ней постоянно издеваются: школьник ударил по лицу девушку с инвалидностью

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались инцидентом, который произошел в городе Реж Свердловской области. Там ученик девятого класса ударил по лицу девушку с инвалидностью. Происходящее снимали на камеру смартфона другие несовершеннолетние, передает телеканал RT.

Журналисты связались со знакомыми пострадавшей и расспросили о ней. У девушки действительно имеются проблемы с психическим здоровьем, у нее есть группа инвалидности. Из-за этого несовершеннолетняя часто становится объектом нападок в городе. При этом жаловаться в полицию и писать заявления она не хочет, так как боится полной изоляции и игнорирования со стороны сверстников.

Несмотря на то, что заявление об избиении от девушки не поступало, правоохранители заинтересовались произошедшим. В рамках профилактических мер они планируют провести комплекс мероприятий в школе, где учится парень, ударивший сверстницу-инвалида.

Ранее в Ростовской области директор директор казачьего кадетского корпуса избил ученика. Он ударил мальчика на уроке физкультуры.