Житель Петербурга пожаловался на школьника, который снял его сына в туалете, об этом сообщает Фонтанка.

Происшествие произошло еще 13 ноября. Около полудня девятиклассник зашел в туалет вместе с другим школьником. Как рассказал отец пострадавшего, старшеклассник заснял его сына в туалете, а после выложил ролик в социальных сетях. 54-летний родитель обратился в правоохранительные органы.

Заявление жителя Выборгского района Петербурга передали в Следственный комитет. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Москве пятиклассника унизили в туалете учебного заведения. Мама одного из учеников пожаловалась, что на ее сына напали сверстники и провели с ним «обряд»: его обездвижили и поставили на колени. Отмечается, что пятиклассники воспитываются в благополучных семьях, до этого ни в чем подобном они замечены не были.