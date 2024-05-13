В Петербурге нашли туловище и голову женщины в мусорных пакетах

В Санкт-Петербурге, на пустыре в Пушкинском районе, обнаружили мусорные пакеты, в которых лежали части тела женщины. В одном находилась голова, а во втором – туловище. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, останки нашел прохожий. Он заметил пакет и решил в него заглянуть. Увиденное шокировало мужчину, и он сразу же обратился в полицию.

На место приехала следственно-оперативная группа и обнаружила еще один мешок. Предварительно, расчлененной женщине было не больше 35-40 лет. Пока неизвестно, что именно произошло, и как она лишилась жизни. Проводится расследование. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Ранее в Оренбургской области мужчина убил и расчленил свою девушку и попытался скрыть преступление. Он участвовал в ее поисках, пока не стало известно, что она мертва. Тогда партнер погибшей во всем сознался. Однако спустя несколько дней он неожиданно умер.

Также недавно участницу конкурса «Мисс Эквадор» выследили по фотографии еды и расстреляли в ресторане.