Страдал от туберкулеза: убивший и расчленивший свою девушку мужчина умер до ареста

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении своей девушки в Оренбургской области. На днях фигуранту дела должны были избрать меру пресечения, но он умер от туберкулеза, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Житель Оренбуржья сам обратился в полицию 7 мая. В беседе со стражами порядка мужчина заявил о пропаже своей девушки. В ходе выяснения обстоятельств исчезновения россиянки стало известно, что сам возлюбленный сначала убил ее, а потом расчленил тело.

Останки жертвы подозреваемый спрятал в разных местах. При этом он зачем-то отправил подруге убитой девушки ее фотографию.

В итоге мужчину задержали, но избрать меру пресечения ему не успели. Еще до ареста он скончался. По данным журналистов, фигурант уголовного дела долгое время страдал от туберкулеза.

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