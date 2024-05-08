23-летнюю участницу конкурса «Мисс Эквадор» выследили по фотографии еды и расстреляли в ресторане

В Эквадоре убили 23-летнюю участницу конкурса красоты «Мисс Эквадор» Лэнди Паррагу. Незадолго до смерти она разместила в соцсетях фотографию еды – в результате в ресторан ворвались бандиты и расстреляли девушку.

Подробности сообщает New York Post.

По информации издания, девушка заказала севиче из осьминога, после чего поделилась фотографией в соцсетях. Вскоре ее заметили разговаривающей с мужчиной в ресторане. В этот момент в заведение зашли двое в масках.

Один из них подбежал к Парраге и сделал три выстрела, второй нападавший стоял в дверях.

Полиция полагает, что убийство могло быть заказным. Не исключено, что к преступлению причастна вдова торговца наркотиками, с которым, как полагают, у девушки случился роман.

В телефоне мужчины нашли фотографии Парраги, а также свидетельства дорогих подарков, включая квартиры и машины. Обнаружена переписка наркобарона с бухгалтером, в которой он говорил, что имя Парраги не должно нигде упоминаться, и если жена узнает о связи, ему конец. Мужчина впоследствии умер в тюрьме, с тех пор прошло полтора года. Сейчас полиция расследует убийство участницы конкурса красоты.

Ранее сообщалось, что в Бурятии пятилетнего мальчика нашли мертвым в стиральной машинке. Обвинение в убийстве предъявлено сожителю матери.