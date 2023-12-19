В Бурятии задержали мужчину, напавшего на девочку-подростка с ножом

В городе Северобайкальске в Республике Бурятия задержали местного жителя, напавшего на школьницу с ножом. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, подозреваемый 17 декабря, находясь на улице в нетрезвом состоянии, подозвал к себе девочку, во время диалога с которой выхватил нож и приставил его к лицу шестиклассницы, после чего попытался увести ее в неизвестном направлении. Однако потерпевшей удалось вырваться из рук преступника и убежать в безопасное место.

Вскоре в полицию обратились родители несовершеннолетней. После чего злоумышленник был опознан и задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», россиянин находится под подпиской о невыезде. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что в Оренбурге продавец сетевого супермаркета подрался с вором, который похитил корзину с продуктами и угрожал ножом.

Также сообщалось, что в Новосибирской области местный житель зарезал 25-летнего знакомого во время свадьбы.