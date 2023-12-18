В Оренбурге продавец супермаркета вступил в драку с вором, угрожавшим ножом

В Оренбурге продавец сетевого супермаркета подрался с вором, который похитил корзину с продуктами и угрожал ножом. Об этом сообщает Telegram-канал «UTV | Оренбуржье».

По данным источника, посетители магазина рассказали продавцу, что мужчина ушел из магазина с полной корзиной продуктов. Продавец побежал за вором, чтобы вернуть украденное, однако в ответ злоумышленник достал нож и накинулся на сотрудника магазина. Между мужчинами вспыхнула драка, в ходе которой продавец сумел отобрать оружие у грабителя. Тогда злоумышленник стал запугивать россиянина, угрожая выстрелить в него из пистолета, который он якобы взял с собой. В результате продавец был вынужден отпустить вора вместе с украденными товарами.

Позднее сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за тяжкие преступления 42-летний житель Оренбурга. Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на грабеж.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области мужчину вывезли в лес, обокрали и отрезали мочку уха.