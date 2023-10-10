В Петербурге мужчина попал в реанимацию из-за взорвавшегося освежителя воздуха

В Санкт-Петербурге мужчина попал в реанимацию из-за взорвавшегося освежителя воздуха. Об этом сообщает портал 78.ru.

По информации источника, 9 октября 2023 года потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. У мужчины обгорело 36% тела. Как утверждает его сын, он пострадал из-за освежителя воздуха, который стоял рядом с плитой.

Ранее мы писали о том, что в Хабаровске местная жительница сгорела заживо после ссоры с мужем. Мужчина предстанет перед судом за убийство с особой жестокостью: он облил супругу бензином и поджег ее. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Подробности смотрите в этой статье.

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