Ревнивый пенсионер выстрелил в челюсть из пистолета 55-летней сожительнице

Жительница Алтайского края обратилась за помощью в правоохранительные органы. Женщина пожаловалась на 65-летнего сожителя, который выстрелил в нее из травматического пистолета. Однако, несмотря на заявление пострадавшей, стрелок продолжает оставаться на свободе, передает Telegram-канал Mash Siberia.

После очередного конфликта с пенсионером 55-летняя женщина попала в больницу с травмой челюсти. В ней оказалась пуля, которую до сих пор не могут достать врачи. Жительница Алтайского края получила тяжелое ранение из травматического пистолета.

Несмотря на угрозу убийством и обращение пострадавшей, уголовное дело по факту случившегося возбудили только через два месяца. Но при этом мужчина продолжает находиться на свободе и тем самым представлять опасность для сожительницы.

Пенсионер уже не в первый избивал женщину. Ссоры происходили на почве ревности. Пострадавшая после каждого раза обращалась в полицию, но силовики не предпринимали никаких действий, чтобы помочь.

Ранее в Забайкалье подросток с психическим расстройством избил дедушку чайником и бросил кота о стену. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.