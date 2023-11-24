Скелет в памперсе: в Псковской области женщина три месяца жила с трупами своих детей

34-летнюю жительницу Великих Лук подозревают в убийстве собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области.

В одной из квартир города и в частном доме в Куньинском районе обнаружили тела троих детей — восьмилетней девочки, четырехлетнего мальчика и новорожденного ребенка. Информация об обнаружении тел поступила в правоохранительные органы 23 ноября.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Подозреваемой оказалась мать детей, ее уже задержали правоохранители.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мать три месяца жила с трупами собственных детей. Тела двух малышей лежали укрытые одеялами в кроватках в квартире, а третий ребенок — в кровати на даче.

Ужасающую картину обнаружила бабушка, которая приехала погостить к внукам. В комнате лежал скелет ее внука в памперсе, а на втором ярусе кровати находились останки годовалого малыша. Их горе-мать заявила пенсионерке, что сыновья умерли в августе с разницей в неделю. В доме семье в деревне Мокрики пожилая женщина также увидела труп восьмилетней внучки.

В живых осталась только пятилетняя дочка, ее передали органам опеки. 12-летний школьник в последнее время жил с бабушкой.

Известно, что мать детей купила частный дом на маткапитал. В августе там умерла первая девочка. Тогда женщина взяла двух сыновей и переехала на съемную квартиру к бойфренду в Великие Луки, где скончались два мальчика.

Ранее суд вынес приговор новосибирцу, зарезавшему жену у детской площадки.