В Петербурге мужчина напал с ножом на продавца арбузов, пытаясь выбить скидку

В Санкт-Петербурге покупатель набросился на продавца с ножом из-за скидки на арбуз. Сначала он пытался добиться сброса цены мирным путем, но, когда получил резко отрицательный ответ, решил действовать радикально. Об этом сообщает Life.ru.

Конфликт произошел в магазине на проспекте Художников. Мужчина, недовольный стоимостью арбуза, сначала пригрозил продавцу, а затем нанес ему ранение ножом. Спасти пострадавшего удалось благодаря очевидцам. Они заметили его на полу и вызвали бригаду скорой помощи.

Приехавшие медики оказали россиянину первую помощь и доставили в больницу, где его сразу поместили в реанимацию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии, а мужчину, пырнувшего его ножом, разыскивают. Примечательно, что арбуз он все-таки так и не взял с прилавка после того, как напал на продавца.

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